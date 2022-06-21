Advertisement

أخبار عاجلة

بري يلتقي في عين التينة السفير السعودي وليد بخاري

Lebanon 24
21-06-2022 | 06:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول السفير السعودي وليد البخاري الى عين التينة
lebanon 24
21/06/2022 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري عبر "تويتر": السعودية سخَّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن والسَّهر على راحتهم وتوفير كل السُّبل لتسهيل أدائهم مناسكهم
lebanon 24
21/06/2022 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري في ذكرى اغتيال المفتي حسن خالد: نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم
lebanon 24
21/06/2022 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري: السفير السعودي وليد البخاري مهنئاً: كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والاسلامية بخير
lebanon 24
21/06/2022 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:03 | 2022-06-21
16:02 | 2022-06-21
16:01 | 2022-06-21
15:59 | 2022-06-21
15:58 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website