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ستولتنبرغ: استمرار الدعم لأوكرانيا حتى لو بتكاليف مرتفعة أمر بالغ الأهمية

Lebanon 24
21-06-2022 | 07:09
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