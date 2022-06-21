Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التركية: أردوغان أكد في اتصال مع جونسون ضرورة إيجاد حلّ للإخلاء الآمن لسفن الحبوب من موانئ أوكرانيا

Lebanon 24
21-06-2022 | 07:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان يشدد في اتصال هاتفي مع بوتين على أهمية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
lebanon 24
21/06/2022 23:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": روسيا وأوكرانيا وتركيا تشكل "قناة اتصال طارئة" فيما يتعلق بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية (الشرق)
lebanon 24
21/06/2022 23:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين لأردوغان: روسيا مستعدة لتسهيل عبور الشحنات البحرية من الحبوب من موانئ أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
21/06/2022 23:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يبلغ بوتين استعداد تركيا لتولي دور في آلية المراقبة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
21/06/2022 23:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:02 | 2022-06-21
16:01 | 2022-06-21
15:59 | 2022-06-21
15:58 | 2022-06-21
15:56 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website