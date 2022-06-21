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سفير سلطنة عمان لدى لبنان في زيارة وداعية الى قصر بعبدا: سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يتمنى للبنان دوام التقدم وعودة الاستقرار

Lebanon 24
21-06-2022 | 08:48
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