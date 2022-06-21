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باريس: توافق تام بين الدول الـ27 على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
21-06-2022 | 09:39
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