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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن مقتل مدنيين في أمهرة في منطقة أوروميا في إثيوبيا في نهاية الأسبوع الماضي (الحرة)

Lebanon 24
21-06-2022 | 10:15
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