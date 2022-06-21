Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز: الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات ويعزز مكانته غير المتوقعة كأفضل العملات أداء في العالم (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2022 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الروبل الروسي يصل إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ 2015 (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2022 06:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار واليورو
lebanon 24
22/06/2022 06:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين: من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على حظر تدريجي للنفط الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2022 06:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول إيراني: نعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2022 06:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:21 | 2022-06-21
17:43 | 2022-06-21
17:06 | 2022-06-21
16:54 | 2022-06-21
16:38 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website