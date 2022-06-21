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البيت الأبيض: القرار بشأن الإعفاء من الضريبة على الوقود سيتخذ بنهاية الأسبوع وعلى الكونغرس أن يتحرك (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2022 | 13:34
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