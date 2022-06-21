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الولايات المتحدة تقول إن التزامها بأمن ليتوانيا راسخ بعد تهديدات روسيا (العربية)

Lebanon 24
21-06-2022 | 14:32
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