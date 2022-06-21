حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للـ"أل بي سي": الى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات

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