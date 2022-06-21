سلامة: عندما وقعت الأزمة في الـ2019 لم يرتفع سعر الدولار كثيرا وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات وهنا بدأ التضخم وبدأ الدولار بالإرتفاع

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