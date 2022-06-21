سلامة حول نظرية وجود مؤامرة على مصرف لبنان: لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة ولكن منذ الـ 2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودا

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