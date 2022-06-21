سلامة: لبنان يحتاج ما بين 15 و20 مليار دولار "ليرجع يقلّع" وصندوق النقد لن يؤمّن هذا المبلغ لكنه يأمل في أن يستقطب الأموال إلى لبنان عبر جهات أخرى

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