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سلامة عن الاتفاق مع صندوق النقد: لن نحصل على شيء منه فهو يقوم بإعطائنا ديناً إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الاموال من جهاة عدة

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:23
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