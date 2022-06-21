سلامة حول البيانين اللذين خفضا سعر الليرة مقابل الدولار بحدود الـ10 آلاف ليرة: السوق لديه حيثيات محددة والتدخل يجب أن يأتي في مكانه ووقته وعندما وصل الدولار إلى 38 ألفاً أُجبرت على التدخل الحاسم لتخفيضه وهذا ما حصل

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