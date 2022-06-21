سلامة: الاحتياطي في الخارج موجود ونحن خسرنا 2 مليار و200 مليون دولار ولكن من يربح من الفروقات في أسعار القطع؟ طبعا ليس أنا بل المافيات الموجودة في قطاعات الادوية والطحين والبنزين والدولة تغذي أرباح المافيات

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