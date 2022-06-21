سلامة: في حال تم تثبيت سعر الصرف سيبدأ الاستنزاف، لأنه سيبدأ التدخل بالسوق ونحن نتدخل ولكن نجد بعدها طريقة لإعادة التمويل وعلى الحكومة إيجاد الحلول الجذرية وليس مصرف لبنان

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