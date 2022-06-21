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سلامة: لبنان بحاجة لصندوق النقد فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً والممر المطلوب من لبنان هو ممر الصندوق

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:31
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