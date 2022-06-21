سلامة: مصرف لبنان فتح تحقيقاً لتحديد ما إذا هناك جهات داخلية استفادت من تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ سنتين ونحن درسنا كيفية تحريك فوائد اليوروباوند مقارنة مع كلفة الـ"CDS"

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