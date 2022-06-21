Advertisement

أخبار عاجلة

سلامة رداً على سؤال حول مصدر الدولارات التي يتم تأمينها يومياً لـ"صيرفة": كل ما يجري في السوق يتم تسجيله على صيرفة لذا هناك شفافية

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلامة: لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب ان يكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات
lebanon 24
22/06/2022 06:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: الاستفادة الأكبر من صيرفة هي للبلد وكيف يمكن للبنك المركزي أن يكون لديه دور في سوق الكاش إذا لا يوجد شيئا منظماً؟ نحن بحاجة لسياسات مالية للتدخل في السوق شراءً وبيعاً لخلق دورة منطقية ولتخفيف التلاعب
lebanon 24
22/06/2022 06:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: ماريان الحويك لم تكن تعمل في مصرف لبنان عندما تم توقيع العقد يومها وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان بل عملت في القضايا الادارية وفي منصة صيرفة
lebanon 24
22/06/2022 06:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: كشفت للقضاء الاوروبي عن مصدر اموالي وقدمت كل الاوراق المطلوبة كما قدمت كل الكشوفات التي تبين كيفية تكون أموالي منذ 1978 حتى الـ2020 كما قدمت التدقيق في حساباتي ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات وأنا حر بأموالي
lebanon 24
22/06/2022 06:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:21 | 2022-06-21
17:43 | 2022-06-21
17:06 | 2022-06-21
16:54 | 2022-06-21
16:38 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website