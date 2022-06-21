سلامة: الاستفادة الأكبر من صيرفة هي للبلد وكيف يمكن للبنك المركزي أن يكون لديه دور في سوق الكاش إذا لا يوجد شيئا منظماً؟ نحن بحاجة لسياسات مالية للتدخل في السوق شراءً وبيعاً لخلق دورة منطقية ولتخفيف التلاعب

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