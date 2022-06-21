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سلامة حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: قامت "KPMG" بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان في 2019 وقالت أنه ليس لديها ملاحظات وأدعو ان يطال على التدقيق الوزارات التي صرفت الاموال

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:51
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