سلامة حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: قامت "KPMG" بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان في 2019 وقالت أنه ليس لديها ملاحظات وأدعو ان يطال على التدقيق الوزارات التي صرفت الاموال

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