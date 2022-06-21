سلامة حول أزمة أدوية مرضى السرطان: مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان والأدوية المدعومة مقطوعة أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار

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