سلامة حول توقيف شقيقه رجا سلامة: غاده عون استدعته كشاهد وهو ذهب بكل براءة للمثول كشاهد وبعدها قامت القاضية عون بتوقيفه وخرج بدفع كفالة 100 مليار ليرة

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