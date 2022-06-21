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سلامة: كشفت للقضاء الاوروبي عن مصدر اموالي وقدمت كل الاوراق المطلوبة كما قدمت كل الكشوفات التي تبين كيفية تكون أموالي منذ 1978 حتى الـ2020 كما قدمت التدقيق في حساباتي ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات وأنا حر بأموالي

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:07
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