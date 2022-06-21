سلامة: ماريان الحويك لم تكن تعمل في مصرف لبنان عندما تم توقيع العقد يومها وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان بل عملت في القضايا الادارية وفي منصة صيرفة

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