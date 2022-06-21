سلامة عن القضاء الاوروبي الذي وضع يده على بعض ممتلكاته: هذه امور روتينية والأمور بدأت من سويسرا وأنا أعلنت من قبل أنني جاهز للمثول أمام القضاء في سويسرا ولكن لم يتم استدعائي

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