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الرئيس الأميركي جو بايدن: لم يطرأ أي تغيير على برنامج رحلتي لـ"إسرائيل"

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:10
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