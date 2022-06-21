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سلامة: أحترم الرئيس ميقاتي والعلاقة معه جيدة وكلام باسيل أن ميقاتي يحميني لكي يحمي نفسه غير صحيح فأنا لست قاضيا ولا أرى سبباً للتحقيق مع ميقاتي فمصدر أمواله واضح ومعروف

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:12
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سلامة: أكنّ كل الاحترام للرئيس بري وهو لا يحميني وعلاقتي بميقاتي كانت و مازالت جيدة
lebanon 24
22/06/2022 06:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس عون طلب مني تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الإنتخابات فأجلته على مبدأ "انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع" لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات
lebanon 24
22/06/2022 06:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بين باسيل وفرنجية أختار الأخير لرئاسة الجمهورية وعلاقتي به جيدة وهذا الموقف أعلنته منذ زمن
lebanon 24
22/06/2022 06:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لدى الرئيس سعد الحريري معطياتٌ وظروف ترتبطُ بقراره المرتبط بتعليق العمل السياسي وأنا على تواصل دائم معه وعلاقتنا جيدة جداً
lebanon 24
22/06/2022 06:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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