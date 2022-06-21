سلامة: أحترم الرئيس ميقاتي والعلاقة معه جيدة وكلام باسيل أن ميقاتي يحميني لكي يحمي نفسه غير صحيح فأنا لست قاضيا ولا أرى سبباً للتحقيق مع ميقاتي فمصدر أمواله واضح ومعروف

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