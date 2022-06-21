Advertisement

أخبار عاجلة

سلامة: ضميري مرتاح وأقوم بما اعتقد انه يصب لمصلحة لبنان

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلامة: ماريان الحويك لم تكن تعمل في مصرف لبنان عندما تم توقيع العقد يومها وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان بل عملت في القضايا الادارية وفي منصة صيرفة
lebanon 24
22/06/2022 06:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: رجا سلامة كان لديه شركة تقوم بتجميع عمولات وتوضع في حسابه ولم يحصّل أي قرش من مصرف لبنان.. إذاً ما علاقته؟ لا أحد يعلم
lebanon 24
22/06/2022 06:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة حول أزمة أدوية مرضى السرطان: مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان والأدوية المدعومة مقطوعة أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار
lebanon 24
22/06/2022 06:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: هناك بعثة قادمة لتقييم أداء لبنان بمكافحة تبييض الاموال
lebanon 24
22/06/2022 06:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:21 | 2022-06-21
17:43 | 2022-06-21
17:06 | 2022-06-21
16:54 | 2022-06-21
16:38 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website