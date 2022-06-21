الديوان الملكي الأردني: ولي العهد السعودي أكد وجود فرص كبيرة في الأردن وشدد على حرص السعودية على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص بما يعود بالنفع على البلدين

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