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الديوان الملكي الأردني: ولي العهد السعودي أكد وجود فرص كبيرة في الأردن وشدد على حرص السعودية على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص بما يعود بالنفع على البلدين
Lebanon 24
21-06-2022
|
16:38
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