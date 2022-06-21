Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يدعو إثيوبيا إلى رفع القيود المفروضة على أقلية تيجراي "من دون تأخير"

Lebanon 24
21-06-2022 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو لتنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بلبنان التي أدانت عناصر في حزب الله بقتل الحريري (الحدث)
lebanon 24
22/06/2022 06:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف السودانية للمشاركة في الحوار للخروج من الأزمة السياسية (العربية)
lebanon 24
22/06/2022 06:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للمواطنين الروس (العربية)
lebanon 24
22/06/2022 06:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لن نطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء العقوبات المفروضة علينا
lebanon 24
22/06/2022 06:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:21 | 2022-06-21
17:06 | 2022-06-21
16:54 | 2022-06-21
16:38 | 2022-06-21
16:34 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website