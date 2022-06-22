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وزارة الخارجية الروسية: تمت تهيئة تشغيل ممرين إنسانيين بحريين لتصدير الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:46
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