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الكنيست الإسرائيلي يُصوّت على حلّ نفسه بالقراءة التمهيدية بأغلبية 110 أصوات (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:50
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