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وزارة الدفاع الإستونية: روسيا تجري محاكاة لتنفيذ هجوم صاروخي على أراضينا

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:54
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