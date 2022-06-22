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وكالة الأنباء الكويتية: أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده يتوجهان بكلمتين اليوم إلى الشعب الكويتي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-06-2022 | 06:56
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