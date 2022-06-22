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ارتفاع عدد قتلى الزلزال في أفغانستان إلى ألف إضافة لأكثر من 1500 جريح

Lebanon 24
22-06-2022 | 07:00
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