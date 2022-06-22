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"سي ان ان": إعتقال عنصر في سلاح الجو الأميركي هاجم بمتفجرات قاعدة أميركية في سوريا

Lebanon 24
22-06-2022 | 09:09
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