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القوة الضاربة في الجيش تنفذ عملية أمنية في منطقة الصفير وتعتقل ثلاثة أشخاص بتهم إحتيال وصيرفة غير شرعية وإطلاق نار

Lebanon 24
22-06-2022 | 10:57
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