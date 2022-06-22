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البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيدعو الكونغرس إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-06-2022 | 12:26
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