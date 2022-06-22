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"الجزيرة" نقلاً عن القناة الإسرائيلية ١٢: توافق أولي بين الائتلاف والمعارضة على حل الكنيست نهائيا الاثنين المقبل

Lebanon 24
22-06-2022 | 12:32
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