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باكستان تسعى لإقامة مخيم للنازحين من المناطق التي ضربها الزلزال قرب الحدود

Lebanon 24
22-06-2022 | 15:30
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