Advertisement

أخبار عاجلة

صندوق النقد الدولي يقول إنه جاهز لبدء مفاوضات رسمية مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض

Lebanon 24
22-06-2022 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي يرحب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية
lebanon 24
23/06/2022 05:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يزور تونس الأسبوع المقبل ويلتقي بالرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/06/2022 05:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب لـ"الشرق": خوف من أميركا وصندوق النقد الدولي من تعطل المؤسسات اللبنانية في المرحلة المقبلة
lebanon 24
23/06/2022 05:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سفراء مجموعة الـ 7 يؤكدون التزامهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد (العربية)
lebanon 24
23/06/2022 05:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:05 | 2022-06-22
19:00 | 2022-06-22
18:27 | 2022-06-22
18:25 | 2022-06-22
18:02 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website