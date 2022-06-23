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بوريس جونسون: علينا مساعدة الأوكرانيين وسأدافع عن ذلك خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد في نهاية الأسبوع

Lebanon 24
23-06-2022 | 01:50
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