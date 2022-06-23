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مستشار ألمانيا: دول غرب البلقان يجب أن تحظى بفرصة جيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
23-06-2022 | 03:34
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