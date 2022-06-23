النائب محمد رعد: موقفنا سهل ممتنع ولبنان اليوم بحاجة الى حكومة تدير شؤون اللبنانيين ومصالحهم والأزمات تتطلب الواقعية لذا سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي

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