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لافروف: واشنطن تريد تغيير مبادئ القانون الدولي ونندد بسياساتها في فرض العقوبات على الدول

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:07
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