28
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بدلاء "الكتلة الصدرية" يؤدون اليمين في مجلس النواب العراقي (العربية)
Lebanon 24
23-06-2022
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب العراقي: بعد استقالة الكتلة الصدرية سنذهب إلى تفاهمات أخرى
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب العراقي: بعد استقالة الكتلة الصدرية سنذهب إلى تفاهمات أخرى
23/06/2022 17:20:27
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتدى الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية لكتابة استقالتهم من مجلس النواب العراقي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مقتدى الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية لكتابة استقالتهم من مجلس النواب العراقي (سكاي نيوز)
23/06/2022 17:20:27
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلة "الإطار التنسيقي" في مجلس النواب العراقي أصبحت 120 نائبا والمستقلون 60 (العربية)
Lebanon 24
كتلة "الإطار التنسيقي" في مجلس النواب العراقي أصبحت 120 نائبا والمستقلون 60 (العربية)
23/06/2022 17:20:27
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي يصدر "أوامر نيابية" بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية المستقيلين (العربية)
Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي يصدر "أوامر نيابية" بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية المستقيلين (العربية)
23/06/2022 17:20:27
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
02:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
14:00 | 2022-06-22
22/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
10:15 | 2022-06-23
بري يغادر قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح
10:09 | 2022-06-23
اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي
10:06 | 2022-06-23
وصول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا
10:05 | 2022-06-23
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: استدعاء الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة بعدما نال 54 صوتاً نتيجة الاستشارات النيابية
09:52 | 2022-06-23
النائب محمد يحيى يُعلن عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي
فيديو
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
23/06/2022 17:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact