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وزارة الدفاع التايوانية: 22 طائرة صينية دخلت اليوم منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان

Lebanon 24
23-06-2022 | 08:48
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