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باسيل: موضوع مشاركتنا في الحكومة نُعبّر نحن لاحقا عنه

Lebanon 24
23-06-2022 | 09:49
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باسيل : ننتظر من رئيس الحكومة خلق الأجواء المؤاتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتزام من الأكثرية التي ستعطيه الثقة إقرار قوانين ملحة ومعالجة قضايا الناس اليومية الملحّة وتسيير أمور الدولة
lebanon 24
23/06/2022 17:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الاطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون يبحثون موضوع تشكيل الحكومة (الميادين)
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23/06/2022 17:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا أريد أن اكون وزيراً في الحكومة المقبلة
lebanon 24
23/06/2022 17:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا اكون مرشحا لرئاسة الجمهورية الّا حين اقول انني مرشح أو حين اتحدث بالموضوع مع احد وأنا اختصرت موضوع الرئاسة بكلمة"منّا اكلة"لأننا رأينا كيف ان الموقع استخدم لعرقلة المشروع ولكنني قلت ايضا اننا لن نسمح ان يكون لقمةسائغة (LBCI)
lebanon 24
23/06/2022 17:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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